Quadrinista gonçalense abre nova campanha de financiamento coletivo

Não é só o trailer do novo filme “Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa” que agitou a internet. Já que os heróis brasileiros também deram as caras através do financiamento coletivo, promovido pelo quadrinista Eberton Ferreira do Estúdio Ton. Desta vez, os leitores que contribuírem financeiramente no projeto estarão ajudando a financiar duas revistas em quadrinhos inéditas, são elas: “Os SE7E Volume 2 – Capítulo 4 (penúltima parte da saga que engloba a participação de 150 super-heróis nacionais) e do Xamã volume 3 (que narra a aventura de um índio brasileiro que tem o poder de personificar o folclore). Além das HQs, os apoiadores também terão direito a outros brindes exclusivos.

“Muitos participantes da campanha anterior, que teve como objetivo lançar o capítulo três do volume 2 da Saga OS SE7E, porém contendo opções de combos com as aventuras solo do Xamã me cobraram lançar mais de suas aventuras numa próxima pré-venda e a pedidos aqui estamos! Desta vez os leitores terão a emoção redobrada, pois além de saberem um pouco mais sobre o passado misterioso do herói na sua linha editorial principal ainda poderão ver o índio mágico lutando contra um exército de criaturas ao lado de outros 79 superseres na penúltima parte desse grande encontro dos quadrinhos BR”, explicou Eberton.

O objetivo da atual campanha, que começou em 10 de agosto, é de arrecadar o valor de R$ 9.500 e até o momento, Eberton conseguiu a metade do valor necessário para publicação. Os números são positivos, já que em menos de três dias, ele já tinha arrecadado 46%. Isso mostra a força do financiamento coletivo anterior, na ocasião, o autor de São Gonçalo ultrapassou a meta e angariou quase R$10 mil, o que gerou recompensas extras a quem contribuiu com a iniciativa que busca valorizar a cultura brasileira através do entretenimento proporcionado pela nona arte.

“Graças aos meus leitores a primeira campanha foi um tremendo sucesso e além de alcançarmos surpreendentes 192% da meta principal, ainda conquistamos vários brindes exclusivos na forma de produtos derivados da série de HQs, como Cards Game estampando heróis nacionais, marcadores de páginas e pôsteres, além de virarmos notícia em inúmeros veículos de comunicação! Isso me motivou a planejar essa nova campanha com uma estrutura maior.”

Assim como da outra vez, as revistas também terão espaços exclusivos para anunciantes, e grande parte destas cotas publicitárias já foram vendidas em menos de um mês de campanha. Eberton acredita que este sucesso se deve ao engajamento que suas criações vêm atingindo nas redes sociais.

“Personagens como o Xamã, que enaltece a nossa brasilidade e com isso se difere dos estadunidenses vem sendo cada vez mais procurados pelos leitores. Por conta disso, projetos audaciosos estão sendo trabalhados com o intuito de se criar uma expansão dos quadrinhos para outras mídias como, por exemplo, animações e games. A marca Brazookas (que já está disponível na versão beta) trará ao público o primeiro jogo de luta envolvendo super-heróis BR com produção 100% nacional e independente, onde vários artistas estão unindo forças para sua confecção e o Xamã está entre os personagens selecionados para protagonizar esse que será um novo marco para o entretenimento nacional baseado nas nossas criações de HQs”, finalizou Eberton, que também mantém um canal no Youtube sobre quadrinhos.

Para quem quiser investir na ‘heroica’ produção 100% brazuca, basta apoiar através da plataforma Catarse até o dia 8 de outubro: https://www.catarse.me/sete2_xama3.