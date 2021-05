Quadrilha que clona cartões é alvo de operação do MP em São Gonçalo

Uma operação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO-RJ), com o apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI), em parceria com a Polícia Civil, tem como alvo uma quadrilha especializada em fraudar máquinas de cartão, na cidade de São Gonçalo, na manhã desta segunda-feira (10).

Os agentes tem como objetivo o cumprimento de 11 mandados de busca e apreensão em endereços ligados a uma organização criminosa constituída para a prática de estelionatos mediante fraudes em máquinas de cartão de crédito e débito, receptação qualificada e uso de documentos falsos. Os mandados, expedidos pela 38ª Vara Criminal da Capital, estão sendo cumpridos na capital e em Nova Iguaçu, além de São Gonçalo.

De acordo com o MP, nas nas primeiras horas de diligências foram apreendidos cinco veículos (valor total superior a R$ 1.4 milhão), joias, celulares, máquinas de cartão, computadores, além de televisor lacrado, relógios, bolsas de grife, roupas diversas e R$ 18,5 mil em espécie.

“A investigação das atividades criminosas foi iniciada a partir da prisão de uma pessoa, detida pela prática do crime de estelionato. Ao fornecer informações sobre como executava os seus “golpes”, o preso narrou que usava numerais de cartões em máquinas nas quais não era necessária a apresentação dos cartões, tendo assim realizado compras digitando os números obtidos de forma fraudulenta, que lhes eram fornecidos por uma pessoa conhecida pela alcunha de “Dom Ratão””, afirmou o MPRJ.

Segundo o MP, durante a apuração das fraudes, foi juntado aos autos o ofício de uma operadora de cartões, relatando que, a partir de março de 2020, foram identificados 15 estabelecimentos empresariais nos quais a chamada venda digitada foi habilitada, sem o conhecimento e consentimento dos proprietários e responsáveis legais, o que causou um prejuízo de aproximadamente R$390 mil até junho de 2020.