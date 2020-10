Quadrilha especializada em roubos de carga é presa em ação conjunta entre policias

Hoje (15) em ação realizada por Policiais Militares da Superintendência de Inteligência e Análise (SIA), da Coordenadoria de Polícia Pacificadora, do Setor de Inteligência do 12° Batalhão (Niterói) e da Delegacia de Roubo e Furtos de Cargas (DRFC) foi presa uma quadrilha especializada neste tipo de crime que agia em Niterói com ramificações no Complexo da Penha e Complexo do Alemão, no Rio. O grupo se preparava para efetuar mais um roubo de cargas na rua B, no Barreto, Niterói, porém já eram monitorados pela polícia.

Os criminosos vinham sendo monitorados há cerca de um ano, em um trabalho conjunto entre as polícias civil e militar. Os integrantes possuem diversas passagens por roubos na região de Niterói e Maricá e foram abordados dentro de um veículo GM/ TRACKER , clonado, de acordo com informações divulgadas pelo 12º Batalhão.



Junto de Carlos Gomes Barbosa, conecido como Edinho, Cleyton Ferreira Reis, e Jean Philippe Maia Marchon, duas pistolas .40, sendo uma roubada de um policial civil no mesmo dia, um caregador alongado deste tipo de arma com 30 munições, um revólver calibre 38 milímetros com seis munições intactas, dois radios transmissores e diversas luvas.