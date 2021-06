Quadrilha do ‘tráfico por delivery’ é desarticulada em Saquarema

Uma organização criminosa, que praticava tráfico de drogas na modalidade delivery, foi articulada pela Polícia Civil, na cidade de Saquarema, Região dos Lagos do Rio de Janeiro. A ação, coordenada pela Delegacia de Combate às Drogas (DCOS), terminou com a prisão, em flagrante, de três homens, com suspeita de envolvimento com o crime.

Policiais da delegacia especializada foram até a cidade, nessa quarta-feira (23). De acordo com a investigação, o bando atuava no bairro de Itaúna. A prisão foi possível após levantamento realizado pelo setor de inteligência e monitoramento eletrônico da DCOD, baseado nos dados conseguidos por meio da prisão de dois irmãos, realizada no mesmo município, no início deste mês.

Os agentes da delegacia identificaram e localizaram três suspeitos, conhecidos na região como “Fabinho de Itaúna”, “Bisa” e “Danillo”. Segundo a investigação, os três atuam em Saquarema vendendo drogas na modalidade delivery para os usuários da cidade. A equipe policial mapeou os possíveis endereços da residências dos três. Os agentes foram aos locais e conseguiram localizar os envolvidos.

Ainda de acordo com os policiais, nos imóveis foram encontradas várias substâncias entorpecentes prontas para venda. Com Fabinho de Itaúna ainda foi encontrado um revólver calibre 38 municiado e mais quatro munições intactas. Fabinho e Bisa são considerados, pela DCOD, os líderes da organização criminosa que atua no Bairro de Itaúna, em Saquarema. A especializada afirma que a prisão deles desarticula o tráfico na região.

De acordo com a especializada, depois de capturados, os suspeitos foram encaminhados à Cidade da Polícia, juntamente com o material apreendido, e a ocorrência apresentada à autoridade policial que determinou a prisão em flagrante dos três. Após o cumprimentos dos procedimentos de Polícia Judiciaria os acusados serão encaminhados para a Sistema Prisional onde permanecerão a disposição da justiça.