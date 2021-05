Quadrilha de sequestradores é desarticulada em SG e Itaboraí

A polícia desarticulou, durante operação realizada, na manhã desta sexta-feira (21), parte de uma quadrilha especializada em sequestros seguidos de extorsão, nas cidades de Itaboraí e São Gonçalo. A ação foi realizada em conjunto entre a Delegacia Antissequestro (DAS) e a 71ª DP (Itaboraí). Equipes da 77ª DP (Icaraí) estiveram em apoio.

O alvo da ação foi no “quartel-general” da quadrilha, localizado no bairro de Marambaia, divisa entre São Gonçalo e Itaboraí. No local, por volta de 6h30min, três acusados de serem membros do bando foram presos, em cumprimento de mandado de prisão. Eles foram identificados pelos policiais como “Guimi”, “Toti” e “Orelha”, apelidos usados pelos acusados, no mundo do crime.

Três membros do bando foram presos em cumprimento de mandados – Foto: Enviada pelo leitor A Tribuna

Segundo os agentes, no local foram encontrados vários pertences das vítimas das ações do bando, entre eles uma câmera fotográfica, que pertence a uma das pessoas que foram vítimas da prática. Além disso, os policiais flagraram um dos presos usando uma camiseta, que pertence a outra vítima.

Segundo apurou as investigações, os principais alvos da quadrilha são comerciantes que trabalham em regiões centrais de São Gonçalo e Itaboraí. Tanto a DAS quanto a 71ª DP possuem inquéritos em andamentos para apurar a atuação do bando. Segundo a Polícia Civil, as investigações seguem em andamento para identificar e prender outros membros.