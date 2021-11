Público terá mais tempo para visitar o pátio do MAC

O pátio do Museu de Arte Contemporânea de Niterói volta a funcionar, das 9h às 18h, de domingo a domingo, a partir do dia 5 de novembro, sexta-feira, com o aumento da flexibilização. O interior do Museu continua a poder ser visitado, das 11h às 16h.

É válido ressaltar que, de acordo com o Decreto Municipal 14.142/ 2021, é necessário apresentar o comprovante de vacinação em dia, no formato impresso ou digital, acompanhado de um documento com foto. Todos os protocolos sanitários de combate à COVID-19 são seguidos.

Ao chegar à Praça do Museu, o público é recebido por um grande monumento, erguido em homenagem aos 25 anos do MAC, comemorados no dia 2 de setembro deste ano, em diálogo com a arquitetura de Niemeyer. Os visitantes podem ver também, na pátio e fora dele, a instalação “Samba Exaltação”, com citações em néon de compositores brasileiros, do artista Felippe Moraes, com texto curatorial de Alexandre Sá.

Já para as galerias internas, estão as exposições “90 | 25 – Ícones e Arquétipos”, com obras de Oskar Metsavaht, no Salão Principal; “90 | 25 – A simbologia da paisagem”, com obras das Coleções MAC e João Sattamini e, ainda, de Oskar Metsavaht, na Varanda; e “90 | 25 – A materialização do invisível”, das Coleções MAC e João Sattamini, no Mezanino. As três mostras têm a curadoria de Marcus de Lontra Costa e conversam entre si, fazendo referência aos 90 anos do Santuário Cristo Redentor e aos 25 anos do MAC Niterói.

Na recepção, diversos documentos, publicações e imagens que retratam um pouco esse período do museu, incluindo a primeira exibição pública do livro de ouro do MAC, em “MAC Origens”.