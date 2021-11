Instantes antes do início de Brasil x Colômbia, na Arena Corinthias, a cantora Marília Mendonça foi homenageada pelos organizadores da partida. Várias músicas da artista foram tocadas, enquanto a imagem dela era exibida no telão do estádio. Os torcedores cantaram junto, fazendo coro com a voz da artista que morreu vítima de acidente aéreo na semana passada.