PTB Nacional oficia diretórios a não se coligarem a 11 partidos

Decisão pode mudar escolha do partido em Niterói

A Executiva Nacional do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) oficializou nesta quinta-feira, dia 10, a decisão do presidente nacional da legenda, Roberto Jefferson, de proibir coligações dos diretórios municipais com DEM, PSDB e partidos de esquerda: PT, PDT, PSOL, PCdoB, REDE, PSDB, PCB, PSTU e PCO. O documento assinado por Cristiane Brasil, em um de seus quatro parágrafos, menciona “desobediência” do diretório municipal do partido em Niterói, referindo-se à convenção realizada na sexta-feira passada, dia 4, na Câmara, onde foi homologado o apoio ao candidato a prefeito pelo PDT, Axel Grael.

O documento dá prazo até a próxima segunda-feira para o presidente do PTB Niterói, Renato Cordeiro Junior, o vereador Renatinho da Oficina, reposicionar sua coligação e apresentar novo apoio político à chapa majoritária na cidade – ou apresentar seu próprio prefeitável.

Renatinho declara, contudo, que manterá sua decisão até o dia 14, quando fará nova convenção partidária e já terá recebido ordens da Executiva Estadual, cujo presidente, Manoel Rampini, afirma que participará, junto a outros diretores regionais, de sessão que colocará em pauta e votação a ordem de Jefferson. O presidente do PTB Niterói revela que, caso seja mantida a decisão da Executiva Nacional e não possa apoiar a candidatura de Axel Grael à Prefeitura, sua segunda opção será o delegado Deuler da Rocha, do PSL, mas não explicou os motivos.

Dia 16/09 é a data final para as convenções municipais e 26/09 para registro das candidaturas junto à Justiça Eleitoral.

Roberto Jefferson

O ofício da Executiva Nacional