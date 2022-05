PT e PSB reforçam parceira nacional e apontam André Ceciliano para o Senado

O PT e o PSB reforçam aliança para as eleições deste ano, e confirmam nomes para a disputa no Rio de Janeiro no Governo Estadual e Senado. A aliança irá apoiar a candidatura do deputado federal Marcelo Freixo (PSB) ao Executivo do Rio de Janeiro, e André Ceciliano (PT) como o candidato de olho em uma das vagas no Senado.

Os nomes foram definidos em uma reunião que ocorreu na última terça-feira (17), e foi comunicado nesta quinta-feira (19) pelo deputado federal José Guimarães (PT-CE), que é coordenador do Grupo de Trabalho Eleitoral do PT. No entanto, o parlamentar ressaltou que solicitará ao PSB a validação do acordo nacional entre os partidos.

Nesta solicitação estará incluída a pré-candidatura do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) ao Senado. Isso ocorrerá pois é um ponto delicado entre o acordo dos partidos no Rio de Janeiro. O PSB também apontou um candidato a pleito deste ano, com o nome do deputado federal Alessandro Molon.

“O Grupo de Trabalho Eleitoral do PT, ao avaliar o quadro eleitoral do Rio de Janeiro, bem como a importância do estado no panorama eleitoral nacional, resolve: 1 – Ratificar a manutenção da aliança entre PT e PSB; 2 – Confirmar as candidaturas de Marcelo Freixo para o governo do Estado, e a de André Ceciliano para o Senado; 3 – Solicitar ao PSB a validação do acordo nacional, que inclui a manutenção das referidas candidaturas”, publicou Guimarães nas redes sociais.

Apesar do acordo, o PT vê Freixo como obstáculo para Lula no Rio

No Festival Vermelho, em Niterói, Marcelo Freixo e Lula discursaram juntos – Victor Andrade

Antes da declaração de José Guimarães, o secretário nacional de Comunicação do PT, Jilmar Tatto, disse em uma entrevista ao Estadão que uma pesquisa qualitativa preocupou o PT em relação a Marcelo Freixo. Inclusive, o partido ainda não descarta lançar uma candidatura própria e fazer uma coligação com o PSD.

“Estamos muito preocupados com o Rio de Janeiro. Fizemos reunião do Grupo de Trabalho Eleitoral. Contratamos uma pesquisa. A candidatura de Freixo pode estar estreitando a campanha do Lula”, disse.

Segundo na pesquisa

Na última pesquisa de intenções de votos para o governo do Rio de Janeiro, divulgada terça (17), apontou que Cláudio Castro (PL) lidera com 25%. Marcelo Freixo vem em segundo com 18%, seguido por Rodrigo Neves (PDT), ex-prefeito de Niterói, em terceiro com 8%. A margem de erro é de 3%.