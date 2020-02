PSOL NITERÓI SOFRE AMEAÇA

A sede do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) em Niterói, denunciou ontem ter recebido ameaças por escrito na noite desta quarta-feira (19), em um texto intitulado “Marielle Ausente! Comunista bom é comunista morto! Um ultimato ao PSOL. Leiam até o fim e cumpram as nossas exigências, ou sofrerão as consequências”, dizia o texto da ameaça.

O deputado estadual Flávio Serafini foi até a 77ª DP (Icaraí) para levar as filmagens e fazer o registro de ocorrência. O texto foi deixado no edifício, onde no momento era realizada uma reunião.

“Foi feito com o objetivo de evitar que o partido participe das eleições municipais deste ano”, disse Serafini, ao ressaltar que o conteúdo do material tem um forte caráter racista, homofóbico, antissemita e misógino, com frases tipicamente ditas por grupos de supremacistas brancos. “Essa não é a primeira vez que o partido é alvo.”, lamentou.