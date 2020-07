PSOL define Josiane Peçanha como parceira de chapa de Flávio Serafini

Flávio Serafini terá como parceira de chapa para disputar a prefeitura de Niterói a professora Josiane Peçanha. A decisão foi tomada ontem à noite pelo PSOL através de uma reunião virtual com filiados e filiadas do partido. De acordo com o PSOL, a escolha de Josiane traz paridade de gênero e raça à chapa sendo uma representatividade desejada pelo partido.

A parceria entre Flávio e Josiane forma uma união de professores e, de acordo com o PSOL, teria uma gestão municipal voltada para o ecossocialismo e a democracia com compromisso de ampliar os direitos sociais e políticos para combater as desigualdades sociais e raciais.

Josiane Peçanha tem 41 anos, é mestre em História pela UERJ, faz parte do grupo de pesquisa NUPIP da Universidade Federal Fluminense (UFF) e possui artigos publicados no Brasil, Argentina e Estados Unidos. É filiada ao Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação (SEPE). Defende políticas voltadas para a educação, feminismo e antirraciais.

Passou para o curso de pedagogia na Universidade Federal Fluminense (UFF) e na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) aos 18 anos. Foi a primeira da família a possuir cargo público aos 20 anos através da aprovação em um concurso para ser professora da rede pública.

Josiane chegou a dar aulas também na rede privada de ensino. No período preparatório para o ensino superior vendia doces e realizava faxinas. A professora é casada, mãe de dois filhos, seus pais eram um zelador e uma costureira e também professora e nasceu em Rio Bonito.

O PSOL Niterói alcançou mais de 20% dos votos nas últimas eleições municipais, segundo dados do partido.