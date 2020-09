PSL realiza convenção para confirmar Tom Viana candidato à Prefeitura de Búzios

O Partido Social Liberal (PSL) marcou para o próximo dia 14, segunda-feira, a convenção que pretende homologar o empresário e PM Tom Viana como o candidato da legenda à Prefeitura de Armação dos Búzios. O evento será a partir das 9h no Centro Hípico da cidade. O nome do vice na chapa, porém, será anunciado no dia.

Carioca filho de campistas, Cleriston Viana da Silva – o Tom Viana – tem 49 anos, é pai e policial militar há 20 (2º sargento), formou-se em Administração e possui empresa de alimentícios em Niterói e uma pousada em Búzios, cidade onde mora desde 2000.

A convenção terá a presença do deputado federal Felício Laterça, vice-presidente estadual do PSL, além dos pré-candidatos a vereadores pelo partido e correligionários. Por causa da pandemia de Covid-19, os organizadores prometem a demarcação de assentos para distanciamento entre os convidados e medidas de segurança sanitária, como aferição de temperatura e álcool em gel na entrada.