PSL poderá ter vice do Republicanos

Após um dia de muitas trocas no direcionamento político dos partidos em Niterói, o PSL da cidade, que tem o delegado de Polícia Federal Deuler da Rocha como pré-candidato a prefeito, apresentou o nome do empresário Alexandre Ceotto (Republicanos) como vice na chapa. As conversas se iniciaram nas últimas semanas e a aliança foi definida na tarde de hoje (10/09). Ceotto, que também era pré-candidato à majoritária no município, abriu mão da candidatura própria para unir forças.

“Fiquei muito feliz com o desfecho das conversas que tivemos. Tenho ideias muito alinhadas com o delegado Deuler e as demais lideranças do partido. Niterói precisa sair dessa mesmice, dos mesmos candidatos e dessa gestão de esquerda, que usa a máquina para fazer assistencialismos que não resolvem os problemas reais da cidade”, disse o agora vice-prefeitável.

Alexandre Ceotto tem 45 anos, é formado em administração de empresas e fez MBA em gestão empresarial. Em 2018, concorreu às eleições como deputado estadual, obtendo 3.416 votos. Em 2019, foi subsecretário de Relacionamento Institucional do governo Witzel, onde ficou menos de um ano.

O deputado federal e vice-presidente estadual do PSL, Felício Laterça, também elogiou a configuração da chapa recém-formada.

“O diretório estadual do partido chancela esta aliança, que tem um direcionamento definido, de direita, voltado para o desenvolvimento econômico, para a mobilidade urbana que tanto aflige Niterói e que tem tudo para fazer história na cidade”, sentenciou.