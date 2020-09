PSL homologa no domingo o nome de Ricardo Pericar como prefeitável de São Gonçalo

O Partido Social Liberal (PSL) marcou para o próximo domingo, 13 de setembro, sua convenção para homologar o empresário Ricardo Pericar como o candidato do partido à Prefeitura de São Gonçalo. O evento será a partir das 9h no Clube Tamoio. Por causa da pandemia de Covid-19, os coordenadores do evento prometem a demarcação de assentos com distanciamento entre os convidados, além das medidas de segurança sanitária, como aferição de temperatura e álcool em gel na entrada.

A convenção deverá contar com a presença dos deputados federais Felício Laterça (vice-presidente estadual do partido) e Lourival Gomes e dos pré-candidatos a vereadores pelo partido, além de lideranças do Democracia Cristã (DC), que indicou o pastor Artur Belmont como vice na chapa, e do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), que também fechou coligação com o PSL no município.