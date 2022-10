Psicóloga lança livro, baralhos terapêuticos e aplicativo em casa de cultura em Itaboraí

Lançamento de livro terá papo sobre arte, espiritualidade e saúde na Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres



A Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres recebe um evento que une música, literatura e um bate-papo sobre saúde, cultura e religiosidade hoje (20), às 18h. A psicóloga Gênise Machado, que atuou por mais de 30 anos no serviço público, sendo responsável pela implantação de diversos serviços na área de Saúde em seu período no município, realiza uma palestra com o tema Arte, Cultura, Psicologia e Religiosidade, com Foco na Saúde e lança diversos produtos – livros, baralhos terapêuticos e até mesmo um aplicativo.

A psicóloga e escritora Gênise Machado, coordenadora do Projeto Gerando Paz, já participou de atividades da Casa de Cultura em várias ocasiões, inclusive em uma live especial pelo Dia Internacional da Mulher, em março deste ano, sempre com grande repercussão. Aposentada do serviço público, mas em um período muito produtivo, ela traz diversos lançamentos para este evento, aberto ao público em geral e aos profissionais da saúde mental.

A psicóloga é aposentada e coordenadora do Projeto Gerando Paz

“É um prazer para a Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres receber, mais uma vez, a doutora Gênise Machado para um evento que une literatura, boa música, saúde e espiritualidade, a partir da experiência dessa profissional que dedica sua vida a ajudar ao próximo”, comentou o subsecretário de Cultura Alan Mota, gestor da Casa de Cultura.

Gênise lança os livros No Caos em Paz, com poemas, mensagens e reflexões, e Desperte o Verdadeiro Amor em Você, da qual é uma das autoras, organizado por Ana Dandara Marano, e também os baralhos terapêuticos Resgatando o Amor Próprio, Dose Extra de Amor Próprio e SOS Amor Próprio, além das belas Mensagens de Luz. Gênise Machado lança, ainda, um aplicativo, que visa conectar o trabalho que realiza através de seu Projeto Gerando Paz ao público da internet.

A noite será abrilhantada pela banda Arte de Sorrir, grupo formado por músicos de Itaboraí que traz música instrumental de alta qualidade. No repertório, canções de grandes nomes do Clube da Esquina e da Música Popular Brasileira. A Arte de Sorrir é formada por Fábio Araújo (bateria), Daniel Junior (teclados), Moisés Moraes (baixo), Raul Colombini (guitarra) e Marcelo Coutinho (sax e gaita).

A Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres está localizada na Praça Marechal Floriano Peixoto, 303, Centro Histórico de Itaboraí. De graça e aberta a todos os públicos. A palestra será transmitida ao vivo pelo Facebook da Casa de Cultura (@casadeculturaitaborai). WhatsApp: (21) 98958-8727 / Telefone: (21) 2635-4291.