PSB oficializa indicação de Alckimin como vice de Lula

O nome de Geraldo Alckimin foi oficializado pelo PSB para compor chapa na campanha para presidente da República de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A indicação através de uma carta, e ocorreu em São Paulo, em evento na manhã desta sexta-feira (08).

“Não temos nenhum dúvida de que é o companheiro Lula quem reúne as melhores condições para articular forças políticas amplas, capazes de dar à resistência democrática a envergadura que permitirá enfrentar e vencer o bolsonarismo”, afirma trecho da carta.

Ex-governador de São Paulo, e presidenciável pelo PSDB em 2018 e 2006, quando foi adversário de Lula, Alckimin falou que o Brasil vive um momento difícil e que é preciso união.

“Aqui foi bem explicitado o momento grave que nós estamos vivendo, na realidade não é hora de terrorismo, é hora de generosidade, grandeza politica, desprendimento e união. Política não é uma área de solitária, a força da política é centrípeta, nós vamos somar esforços aí pra reconstrução do nosso país”, disse.

Na sequência, o ex-presidente Lula confirmou que o PSB participará da construção de um plano de governo, em caso de vitória nas eleições, em outubro. O lançamento da pré-campanha da possível chapa ocorre em junho, nos dias 4 e 5, no Encontro Nacional do PT. A data também está relacionada ao registro no Tribunal Superior de Justiça (TSE).

“Importante saber que essa chapa, se ela for formalizada, não é só para disputar as eleições. Talvez ganhar as eleições seja mais fácil do que a tarefa de que teremos pela frente de recuperar esse país”, afirmou o petista.

Também participaram do evento o presidente do PSB, Carlos Siqueira, a presidente do PT, Gleise Hoffman, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Hadad (PT) e o ex-governador do estado, Márcio França (PSB). Os dois últimos são pré-candidatos no pleito estadual.

Foto: Geraldo Alkimin na esquerda, com Lula no centro e Gleise na direita – Reprodução