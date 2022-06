Proximidade do inverno já é sentida nos termômetros

Depois de um final de semana de chuva e muito frio, a segunda-feira (20) começa com sol e temperatura mais amena em Niterói. A mínima está em 17ºC mas a máxima chega aos 22ºC. O dia será de sol e muitas nuvens à tarde com possibilidade de chuva à noite.

Para a terça-feira (21) a temperatura vai melhorar com mínima e máxima de 18ºC e 25ºC respectivamente e sem possibilidade de chuva; mas é o início do inverno, que no Hemisfério Sul tem início às 6h14min e vai até às 22h04min do dia 22 de setembro. De acordo com o ClimaTempo o fenômeno La Niña continua atuando durante todo o inverno de 2022, com fraca a moderada intensidade.

Isso significa a redução do volume e da frequência de chuva na Região Sul do Brasil; aumento da chuva no extremo norte do país, afetando o nível dos rios da bacia amazônica e aumenta a frequência da passagem das frentes frias pelo centro sul do Brasil, mas a maioria das frentes frias são oceânicas e poucas conseguem ter influência relevante no interior do país.