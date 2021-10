Provas de concurso da Educação de São Gonçalo acontecem no próximo domingo

Os candidatos do concurso público para profissionais de Educação de São Gonçalo realizam, no próximo domingo (31), as provas objetivas e discursivas do processo seletivo, que serão aplicadas de 9h às 12h30, para ensino superior, e de 15h às 18h30 para nível médio e fundamental. Os locais de prova serão divulgados nesta quarta-feira (27), às 19h, no site www.selecon.org.br, junto com o cartão de confirmação. Os nomes dos aprovados estarão no Diário Oficial e nos sites www.selecon.org.br e www.saogoncalo.rj.gov.br, a partir do dia 31 de dezembro de 2021.

O candidato deverá comparecer ao local designado pela organização do processo seletivo para realização das provas com uma hora de antecedência, no próximo domingo (31), munido de caneta esferográfica de tinta preta ou azul não porosa, de material transparente, do Cartão de Confirmação de inscrição (CCI), emitido pelo site www.selecon.org.br e de original de documento oficial de identidade, contendo fotografia e assinatura.

Serão 379 vagas imediatas (360 de ampla concorrência e 19 para pessoas com deficiência) e 1834 vagas em cadastro de reserva para níveis fundamental, médio e superior. A previsão é que em dezembro sejam concluídas todas as etapas do concurso e os aprovados sejam convocados a partir de janeiro de 2022.

Vagas

Cargo Ensino Fundamental: Merendeira

Cargos de Nível Médio: Auxiliar de Creche e Inspetor de Disciplina

Cargo de Nível Médio + Curso de Qualificação Cuidador com C.H Mínima 80h: Cuidador de Aluno Especial

Cargo de Nível Médio Pedagógico (Normal), Normal Superior ou Nível Superior em Pedagogia: Professor Docente II

Cargo de Nível Médio Pedagógico (Normal), Normal Superior ou Nível Superior em Pedagogia + Curso de Qualificação com C.H

Mínimo de 80h na área de educação especial: Professor Docente II / Apoio Especializado

Cargo de Nível Superior em Pedagogia ou Licenciatura + Pós Graduação em Orientação Educacional ou Gestão Educacional: Professor Orientador Educacional

Cargo de Nível Superior: Bibliotecário, nutricionista escolar, professor docente I / Ed. Artística, professor docente I / Matemática, professor docente I / Geografia, professor docente I /Ed. Física, professor docente I / História, professor docente I / Português, professor docente I / ciências e professor docente I / Inglês.