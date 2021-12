Prova de vida voltará a ser obrigatória

Em janeiro de 2022 a prova de vida para segurados do Rioprevidência voltará a ser exigida depois de ficar suspensa desde o início da pandemia. Os mais de 257 mil aposentados e pensionistas do estado que recebem pelo Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro deverão comparecer em uma agência do Banco Bradesco no mês de seu aniversário.

Em nota oficial, o governo afirmou que a comprovação anual de vida tem como objetivo evitar fraudes e promover melhorias na base de dados e na folha de pagamento do funcionalismo estadual.

Mesmo que o beneficiário tenha portabilidade em outro banco, a prova de vida deverá ser realizada somente no Bradesco. O governo afirmou que quem não realizar o procedimento, terá o pagamento suspenso até que regularize a situação.

Todos devem estar com sua identidade, CPF e comprovante de residência (com a data de, no máximo, três meses). Residentes de outro país e pessoas acamadas ou com dificuldade de locomoção, devem seguir as instruções da Portaria do Rioprevidência, divulgada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. Mais informações podem ser obtidas em www.rioprevidencia.rj.gov.br.