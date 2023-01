Prova de vida presencial deixa de ser obrigatória

A partir deste mês, o segurado do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deixa de ser obrigado a sair de casa para realizar sua prova de vida em agências bancárias. Com a nova normativa, cabe ao próprio INSS verificar se o segurado segue vivo. O anúncio foi feito hoje (11). O procedimento será feito pelo aplicativo Meu INSS.

No momento, a equipe da Previdência Social estuda os últimos detalhes para que a regulamentação da medida seja publicada. A regulamentação trará detalhes de como o INSS fará os cruzamentos de dados e de como o segurado deve agir, caso sua prova de vida não seja realizada de modo automático.

Ainda de acordo com o INSS, por enquanto, os beneficiários podem ficar tranquilos e aguardar. Não haverá bloqueio de benefícios por falta de prova de vida por enquanto.

Apesar de não ser mais obrigatório, quem preferir pode fazer a prova de vida como nos anos anteriores: indo a uma agência da rede bancária ou usando o Meu INSS.

O cidadão também pode acessar o Meu INSS ou ligar para o telefone 135 para verificar a data da última confirmação de vida feita. É importante destacar que o beneficiário não deve procurar uma agência do INSS para fazer a prova de vida.