Protetora de Saquarema arrecada 800 kg de ração para animais abandonados

Uma moradora do bairro Jaconé, em Saquarema, lançou, na semana passada, uma campanha para arrecadar ração para animais abandonados da cidade que foram acolhidos por ela. A ação contou com o apoio de empresários de Saquarema, Araruama, Cabo Frio e Rio das Ostras. Em apenas 3 dias de campanha, a protetora já conseguiu arrecadar mais de 800 kg de ração para gatos e cachorros.

Nas redes sociais, a protetora comentou que “as pessoas podem pensar que 800 kg é muita ração, mas para quem cuida de 80 cães e 60 gatos, não é”, disse a cuidadora.

Os sacos foram divididos em média de 150 kg por projeto. “Juntos conseguimos fazer muito mais, as pessoas e animais precisam de apoio”, explica a protetora. A proteção animal é essencialmente importante para a vida em sociedade, pois vai além do resgate do animal abandonado. A atuação dos protetores envolve a castração, preparação e encaminhamento de cães e gatos para adoção, conscientização sobre a posse responsável por meio de eventos e palestras, além da movimentação em busca de políticas públicas para o setor.

Os protetores esclarecem que o maior problema enfrentado pelos defensores da causa animal é a transferência da responsabilidade. A população também contribui para agravar essas dificuldades, uma vez que algumas pessoas abandonam os animais nas ruas com a intenção de que algum protetor faça o resgate e dê abrigo ao animal.