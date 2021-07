Protesto interdita RJ 106, na altura do Arsenal

Moradores do bairro do Arsenal fizeram um protesto na RJ 106, no sentido Maricá, no início da tarde deste sábado (31). A ação foi feita por moradores da comunidade do Cebolô, que queimaram colchões e pneus na via.

O motivo do protesto foi por causa de dois corpos encontrados carbonizados em um região de mata localizada no bairro. O ato teve início por volta das 13 horas, interrompendo o trânsito na região. Uma pessoa que passava pelo local, e preferiu não se identificar, contou os momentos de tensão.

Foto: Divulgação/WhatsApp

“Passei muito sufoco. Estava passando pelo local quando por volta de 13 horas vi muitos carros voltando pela contramão. Daí imediatamente parei meu veículo no estacionamento de um supermercado. Eu fui deixar os meus pais em São Gonçalo e na volta, passando pela RJ antes da passarela do Bbraun, vi isso. Era uma fumaça muito forte. Felizmente, meus pais já estavam em casa nessa hora”, contou uma motorista que passava pela via no momento.

Agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) foram acionados e conseguiram desobstruir a via pouco depois do protesto começar. Ninguém foi preso e a situação de momento voltou a ficar sob controle.