Protesto de motoboys é cancelado por falta de manifestantes em Niterói

Marcado para esta segunda-feira (17) sob a promessa de “parar a cidade”, o protesto dos motoboys que aconteceria na porta da casa do prefeito, em São Francisco, não aconteceu. A pauta dos motoboys é a flexibilização das ações de fiscalização dos agentes de trânsito, que em cumprimento às normas de trânsito, vem apreendendo motocicletas com irregularidades, como pneus carecas, lanternas com defeito e ausência de retrovisores.

A manifestação desta segunda-feira (17)foi marcada para a porta da casa do prefeito Axel Grael, no bairro de São Francisco, às 7h30min. A promessa era de um protesto com o dobro ou triplo de manifestantes, na segunda-feira (17). Chegaram a prometer, inclusive, paralisar completamente o trânsito na Alameda São Boaventura. Mas como não houve adesão suficiente, os organizadores optaram por cancelar o protesto.

Na quarta-feira (12), cerca de 70 motoboys realizaram manifestações na cidade. Os atos tiveram início na Alameda, com sequência na residência do prefeito, com o ato terminando na porta da prefeitura, conforme mostra a foto no topo da página.