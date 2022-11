Protesto de caminhoneiros tem tiroteio e mais de 30 pontos de bloqueio no RJ

As manifestações de caminhoneiros apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que contestam o resultado das eleições presidenciais de 2022, causam pelo menos 33 pontos de bloqueio em rodovias do Rio de Janeiro, desde ontem (1º). Houve concentrações em vias como a Niterói-Manilha (BR-101) e a Rio-Petrópolis (BR-040). Houve disparos de arma de fogo na altura de Itaboraí.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ponto de bloqueio na Niterói-Manilha estava, na manhã de ontem, na altura do km 297, em Itaboraí. Cerca de 30 manifestantes provocaram interdições parciais nos dois sentidos, sendo que, por volta das 6h, a pista sentido Espírito Santo chegou a ser totalmente interditada.

De acordo com informações da concessionária Arteris Fluminense, divulgadas às 8h30, a pista sentido Espírito Santo passou a ter apenas a faixa da direita aberta, com a passagem permitida apenas a carros e ônibus. O engarrafamento chegou a 2 km de filas. No sentido Rio de Janeiro, a faixa da direita foi bloqueada no km 296, com engarrafamento chegando a 1 km.

A PRF confirmou que houve relatos de tiros no local onde estão concentradas as manifestações em Itaboraí, mas não divulgou se agentes ou manifestantes estavam envolvidos no confronto. Também não há relatos de feridos. Pela manhã, equipes do 35º Batalhão de Polícia Militar (Itaboraí) foram mobilizadas ao local para reforçar a segurança.

Demais estradas

Segundo balanço mais recente da PRF, na manhã de ontem foram identificados bloqueios na BR-101 em Paraty, com interdições nos totais nos dois sentidos; e em Campos dos Goytacazes, com bloqueio apenas para caminhões, nos dois sentidos. Também em campos, houve interdição parcial na BR-356, nos dois sentidos, na altura do km 157, e interdição total nos dois sentidos, na altura do km 152. A BR-356 também estava totalmente interditada em São João da Barra.

Na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), altura de Itatiaia, a pista estava com uma faixa liberada no sentido Rio de Janeiro, durante a manhã. Na Rio-Petrópolis (BR-040), havia uma faixa liberada em cada sentido, na altura de Petrópolis, além de interdição parcial no sentido Rio de Janeiro, em Duque de Caxias.

Já na BR-116 em Teresópolis, o trânsito fluía em esquema de “siga e pare” para veículos de passeio e ônibus. Veículos de carga eram impedidos pelos manifestantes de trafegar.

Também em Itaboraí, o km 0 da BR-493 (Manilha-Magé) teve interdição parcial, durante a manhã. Manifestantes chegaram a atear fogo em pneus na pista. Na Baixada Fluminense, houve registro de interdições parciais na BR-493 na altura de Nova Iguaçu, no sentido Duque de Caxias.

Polícia Militar reforça

Em nota, a PM informou que a Corporação está atuando em trinta e três pontos de bloqueio em todo o Estado do Rio de Janeiro. Os bloqueios ocorrem em vias expressas, rodovias estaduais e rodovias federais que estão com o tráfego interrompido pelas manifestações. Em alguns pontos a Polícia Militar tem conseguido garantir o trânsito em meia pista.

Nas rodovias federais, a PM vem trabalhando em apoio à Polícia Rodoviária Federal. No Sul Fluminense, os batalhões estão reforçando o patrulhamento nas vias de acesso às cidades e empregando 20 duplas em motocicletas para fazer o policiamento no interior do engarrafamento para prevenir e coibir incidentes.

STF ordena liberação

A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) votou durante a madrugada e confirmou decisão proferida na noite de segunda-feira (31), pelo ministro Alexandre de Moraes, determinando a liberação de rodovias federais bloqueadas após o resultado das eleições ocorridas no domingo (30).

Na decisão, Moraes ordenou à Polícia Rodoviária Federal (PRF) e às polícias militares que “tomem todas as medidas necessárias e suficientes” para a “imediata desobstrução de todas as vias públicas que, ilicitamente, estejam com seu trânsito interrompido”. Ele atendeu a pedido da Confederação Nacional do Transporte (CNT), que alegou inclusive risco de desabastecimento em algumas cadeias industriais.

Moraes foi seguido pelos ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia, Rosa Weber e Dias Toffoli. O julgamento ocorre no plenário virtual, em sessão de 24 horas convocada pela ministra Rosa Weber, presidente do Supremo, pouco depois de concedida a liminar (decisão urgente e provisória) por Moraes.

No voto seguido pela maioria, Moraes determinou também multa de R$ 100 mil por hora, em caráter pessoal, ao diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques, “em face da apontada omissão e inércia” do órgão em desobstruir as rodovias bloqueadas.

O ministro apresenta links para vídeos publicados em redes sociais e cita registros de “possível passividade de agentes da Polícia Rodoviária Federal em face de manifestações interruptivas de vias públicas federais”.

Eleições

Moraes afirmou que as manifestações “são motivadas por pretensões antidemocráticas qual seja, um protesto contra a eleição regular e legítima de um novo Presidente da República, em 30 de outubro de 2022, inclusive com pretensão impeditiva de posse por meio de atos ilegítimos e violentos como seria uma absolutamente impensável intervenção militar”