Uma viatura da Guarda Municipal foi posicionada em frente a sede da Prefeitura de Niterói

Por Saulo Andrade

Promovidos por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, os atos antidemocráticos, ocorridos no último domingo (8), nos prédios do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Palácio do Planalto, em Brasília, vêm repercutindo em cidades do Leste Fluminense.

O cientista político Guilherme Carvalhido acredita que, “em tese”, além de Brasília, as cidades brasileiras também devem proteger suas prefeituras e câmaras de vereadores da violência bolsonarista. Isso porque, na avaliação dele, o problema maior está em Lula e no PT, que são considerados – pelos radicais – “inadequados para assumir o poder federal”:

“Se nas câmaras municipais e estaduais houver comando de petistas ou aliados significativos, há a possibilidade de atos contrários a eles. Mas o maior foco está na esfera federal,em Brasília”.

Para outro cientista político, Márcio Malta, a ação das cidades, que estão buscando se proteger, serve mais como “um recado”, no sentido de se posicionarem politicamente, do que uma precaução, propriamente dita:

“É claro que, em política, você conta com o elemento da antecipação aos problemas, que faltou, na esfera federal. O Palácio do Catete, no Rio, com um governador, até segunda ordem, bolsonarista (Cláudio Castro) está cercado de polícia. Não vejo maiores riscos. Uma câmara de vereador ou assembleia legislativa, potencialmente, podem vir a ser mais atacadas por golpistas, mas também não enxergo isso. Até porque, a direita tem a hegemonia nesses espaços”.

Fato é que, em Niterói, por exemplo, todos os prédios públicos estão com a segurança reforçada. Por determinação do prefeito de Niterói, Axel Grael, todos os prédios públicos da cidade estão com a segurança reforçada desde a tarde deste domingo (8). A medida preventiva, de aplicação imediata, foi tomada após os atos de vandalismo ocorridos na tarde de hoje em Brasília (DF) no qual os prédios do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto foram atacados por terroristas.

O prefeito Axel Grael foi contundente em sua posição:

“Por minha determinação, o secretário Municipal de Ordem Pública de Niterói (SEOP), coronel Paulo Henrique de Moraes, está reforçando a proteção aos prédios públicos da Prefeitura. É inadmissível o que está acontecendo em Brasília. Criminosos atentando contra a democracia brasileira serão mais uma vez derrotados. Por isso, determinei na tarde de hoje a mobilização da Guarda Municipal para proteger os prédios e espaços públicos de Niterói”, sentenciou o prefeito de Niterói.

Axel Grael também acionou às autoridades da Policia Militar da cidade.

“Também pedi ao tenente-coronel Aristheu de Góes, comandante do 12º BPM (Niterói) que mantivesse sua tropa em atitude de prontidão para agir imediatamente em caso de qualquer alteração na rotina da cidade. No que fui atendido prontamente”, informou o prefeito.

Em nota, a Câmara Municipal de cidade destacou que “repudia veementemente os atos violentos praticados contra os Três Poderes da República”:

“Estes atos vão contra o Estado Democrático de Direito; a violência e destruição do patrimônio público, não são toleráveis. O momento requer serenidade, união e paz!”.

Em São Gonçalo – apesar de não haver notícias sobre proteção aos equipamentos públicos locais -, o vereador Romário Regis (PT) avalia que “todas as instituições democráticas precisam ser protegidas”:

“Tenho certeza que o povo gonçalense não compactua com o terrorismo provocado por bolsonaristas e toda a violência precisa ser punida com o rigor da lei”.

Apoiador do ex-presidente da República, o vereador de Niterói, Douglas Gomes (PL) disse que, relativamente a atos de vandalismo contra as instituições democráticas, seu “posicionamento continua o mesmo”, de quando apresentou um projeto de lei que previa aumento de multa para quem depredasse o patrimônio público – de R$ 810,30 para R$ 10 mil.