Prorrogada consulta para implantação de bicicletas compartilhadas em Niterói

A consulta pública para implantação do sistema de bicicletas públicas compartilhadas em Niterói foi prorrogada. O prazo, que tinha terminado no dia 30 de novembro, agora vai até a próxima quarta-feira (15). A medida foi publicada na edição de hoje (8) do Diário oficial do Município.

De acordo com a Prefeitura de Niterói, a Coordenadoria Niterói de Bicicleta informou que esta foi uma solicitação dos participantes interessados, para que tenham mais tempo de análise do material.

Os interessados podem acessar a documentação a respeito da implantação do sistema de bicicletas públicas compartilhadas no site da Coordenadoria Niterói de Bicicleta, na aba “Relatórios e Pesquisas”, através do endereço: www.niteroidebicicleta.rj.gov.br/relatorios-e-pesquisas/ .

Os comentários e sugestões, que estão abertos tanto para empresas e organizações quanto para as pessoas, devem ser enviados para o e-mail niteroidebicicleta.info@gmail.com , com o assunto “bike compartilhada”, agora até o dia 15 de dezembro.

Especialistas opinam

De acordo com Luís Araujo, integrante do coletivo Pedal Sonoro, Niterói é uma cidade com curtas distâncias e relativamente plana, além de contar com uma população jovem e universitária.

“Um sistema de bicicletas compartilhadas é muito oportuno, pois além de promover a utilização da bicicleta, ‘obriga’ a prefeitura a melhor a infraestrutura cicloviária, contribuindo para a melhoria da mobilidade urbana. Tal sistema foi prometido ainda em 2012, quando Axel Grael era candidato a vice-prefeito da cidade”, diz ele.

O economista Gilberto Braga vê o projeto como viável e que agrada a população de uma forma geral, pois além da prática de pedalar ter benefícios para a saúde, a bicicleta é economicamente acessível. “A partir da escolha dos patrocinadores, pode até se tornar gratuito para os clientes das empresas anunciantes”, afirma ele.

Segundo Gilberto, na parte turística, o projeto cumpre um importante papel de divulgação e integração do turista em relação as atrações de Niterói. No entanto, ele complementa:

“Para que seja uma boa alternativa de transporte efetivo é preciso garantir a manutenção das ciclovias em boas condições de rodagem. Além disso, que exista ciclofaixas, fiscalização em relação a invasão e ocupação irregular desses locais e reforço na segurança pública, sobretudo nas áreas de maior perigo”, finaliza o economista.