Prorrogada campanha de vacinação contra febre aftosa

A primeira etapa da campanha da vacinação contra a febre aftosa em São Gonçalo, foi prorrogada até o dia 15 de junho. Além da vacinação, o prazo para a entrega de declaração do imunizante também foi prorrogado e vai até o dia 25 deste mês. A imunização de bovinos e bubalinos(búfalos) de todas as idades é um compromisso de todos os pecuaristas fluminenses, em conjunto com a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. O objetivo da ação é erradicar a doença em território fluminense. Esta etapa segue o cronograma nacional desenvolvido pelo Ministério da Agricultura.



“Com esse novo prazo, peço atenção aos proprietários de animais, já que a imunização do rebanho se faz muito importante primeiramente para garantir a saúde dos animais e dos produtores, mas também para manter a qualidade do produto”, alertou o secretário Roberto Sales.



Para realizar a vacinação, o produtor deve adquirir as doses em locais autorizados e seguir todas as instruções do protocolo de segurança. No caso de São Gonçalo, o Núcleo de Defesa Agropecuária mais perto fica em Niterói, na Alameda São Boaventura, 770 – Fonseca.



Após a vacinação, o produtor deve enviar a declaração para o Posto Municipal de Agropecuária de São Gonçalo. O formulário de declaração está disponível para o preenchimento no link: https://bit.ly/3tGkMYg. O produtor também pode ter mais informações através do secretariarobertosales@gmail.com.



Vale lembrar que a segunda etapa da campanha está programada para acontecer em novembro.