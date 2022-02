Prolagos prepara ações para reforçar o abastecimento durante o Carnaval

A Região dos Lagos recebe neste feriado quase 2 milhões de visitantes de vários lugares do Brasil. Durante esse período, a maioria dos hotéis e pousadas de Arraial do Cabo, Armação dos Búzios e Cabo Frio fica com a ocupação completa. Com esse aumento de visitantes, e o calor, a demanda por água também se intensifica. Diante deste cenário, a concessionária que atende a estes municípios elaborou várias ações para reduzir os efeitos do aumento do consumo de água, mas é preciso que a população também faça sua parte.

A concessionária aconselha aos moradores que limpem os reservatórios dos imóveis, verifiquem as boias e instalações hidráulicas, e se certifiquem que a capacidade de armazenamento de água é suficiente para o número de pessoas na residência ou estabelecimento.

“Esses cuidados são simples e podem ser adotados por toda a população. Aqui na Prolagos nós já estamos preparados. Nossos sistemas de tratamento e distribuição de água, bem como, de coleta e tratamento de esgotos funcionarão 24 horas, com capacidade plena. Equipes estarão de plantão para o atendimento de qualquer emergência na nossa área de concessão” – explica a coordenadora Operacional, Gabriela Negreiros.

Como parte do Plano Verão, a concessionária revitalizou e instalou novas estações de bombeamento (boosters) para reforçar a pressão nas tubulações e aperfeiçoar o abastecimento nos pontos mais distantes e elevados das cidades; aumentou ainda mais a segurança operacional com a ancoragem da balsa responsável pela captação de água na Lagoa de Juturnaíba; e também está reforçando o abastecimento de água com a troca do sistema de filtros de água da Estação de Tratamento de Água (ETA).

A companhia também investiu na modernização da tecnologia de contadores de veículos, que funcionam por meio de câmeras aliadas a softwares de inteligência artificial, registrando o fluxo de veículos em pontos estratégicos das vias de acesso aos municípios da área de concessão, calculando a entrada e saída de pessoas. Além disso, o sistema de abastecimento agora conta com mais uma adutora, tubulação de grande porte que transporta água, o que facilita a macro distribuição para os municípios.

Para atender ao aumento da população, as lojas da concessionária trabalham com o quadro de funcionários reforçado e os horários de atendimento ampliados, com funcionamento das unidades inclusive aos sábados. Em cumprimento às normas de prevenção da Covid-19, é obrigatório o uso de máscara. Para evitar filas e aglomeração de pessoas, os usuários podem agendar o atendimento pelo site.

Os clientes que precisarem entrar em contato com a concessionária também podem optar pelo aplicativo Águas APP, que dá acesso a débito automático, informações sobre abastecimento, segunda via de conta e pagamentos; WhatsApp (22) 99722-8242,que funciona diariamente, das 6h às 17h, e o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), disponível em tempo integral pelos números 0800 70 20 195.