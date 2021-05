Projetos prioritários são debatidos entre Axel Grael e seu secretariado

O prefeito Axel Grael, no início do seu governo, estabeleceu metas para cada pasta. E ontem (28) ele reuniu todo o seu secretariado, coordenadores e diretores de empresas públicas municipais de Niterói para avaliar essas metas. O encontro de gestores foi por videoconferência e teve a apresentação de projetos voltados para uma interação virtual com a população, uma tendência por causa da pandemia do coronavírus. Houve a apresentação, inclusive, de uma proposta de tour virtual para que o turista conheça a cidade sem sair de casa.

“Estamos chegando ao meio do ano e é o momento ideal para monitorar o andamento das metas de cada pasta e alinhar estratégias do nosso planejamento municipal, com foco na saúde e na retomada da economia. Planejamos um ano de muitas entregas, o que vai exigir muito trabalho e disciplina de todos”, disse o prefeito.

A nova plataforma multimídia da Prefeitura de Niterói está sendo desenvolvida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão, que também trabalha em um projeto para informatizar todos os processos, acabando com o uso da tramitação de processos em papel na administração municipal. A migração de serviços da prefeitura para a internet também vai alcançar quem mora fora. O presidente da Neltur, Paulo Novaes, apresentou na reunião um tour virtual para que o turista possa conhecer os encantos de Niterói nesses tempos de isolamento social.

A secretária de Fazenda, Marília Ortiz, destacou que 100% dos serviços prestados pela Fazenda estão disponíveis de forma eletrônica, pelo site ou pelos e-mails institucionais, mas ainda há muita procura pelo atendimento presencial. Por isso, a Central de Atendimento ao Cidadão foi reaberta, com agendamento online, para quem precisa resolver algum assunto fazendário pessoalmente.

“A nova Central de Atendimento ao Contribuinte é voltada para o fortalecimento dos canais digitais. A ideia é contribuir para a autonomia do cidadão, para que ele compreenda a dinâmica dos serviços disponíveis no site e tenha também a oportunidade de resolver suas pendências sem sair de casa. Seguimos desenvolvendo novas soluções digitais como atendimento por videochamada e futuramente por meio de uma atendente virtual”, disse a secretária de Fazenda, Marília Ortiz.

O secretário de Urbanismo e Mobilidade, Renato Barandier, falou do projeto de reurbanização da parte final da Avenida Marquês do Paraná e da Avenida Jansem de Melo, no trecho entre a Avenida Amaral Peixoto e a Praça Renascença. O secretário também destacou o concurso, em parceria com o Instituto de Arquitetos do Brasil, para a escolha do projeto de requalificação da orla de Charitas.

O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, disse que a prefeitura deve atingir a meta de imunizar 100% dos idosos e grupos prioritários e especiais, seguindo o cronograma do Ministério da Saúde. O secretário detalhou também a implantação de uma unidade de saúde, como projeto piloto, para telemedicina e teleconsulta. Seguindo a tendência de oferecer mais serviços virtuais, a Secretaria de Saúde vai implantar o prontuário eletrônico, que poderá, inclusive, ficar disponível virtualmente.

Na área de segurança, o prefeito Axel Grael recebeu do coronel Gilson Chagas, do Gabinete de Gestão Integrada do Município, a notícia sobre a renovação do programa Segurança Presente. O secretário de Ordem Pública, coronel Paulo Henrique Moraes, disse que os guardas municipais passarão por cursos de requalificação e que a secretaria está comprando quadriciclos para reforçar o monitoramento na Região Oceânica. A NitTrans destacou que pretende integrar o seu Centro de Controle e Operações com o Cisp.

Todos os secretários que participaram da reunião apresentaram quatro metas estipuladas para suas pastas e os estágios em que se encontram.