Projetos do Parque Orla de Piratininga serão apresentados à população

Atividade acontece neste sábado e vai abordar iniciativas como o Parque Orla e a implantação da ciclovia

Na manhã deste sábado (10), equipes da Administração Regional da Região Oceânica, da Coordenadoria Niterói de Bicicleta e do Programa Região Oceânica Sustentável (PRO Sustentável) estarão reunidas na orla de Piratininga para falar sobre os projetos que estão sendo implantados no bairro. Durante a atividade também será realizada distribuição de máscaras.

Serão apresentadas iniciativas como a criação do Parque Orla Piratininga (POP) Alfredo Sirkis, que segue com as obras avançando, assim como as intervenções para a implantação da primeira etapa do sistema cicloviário da Região Oceânica, que terá 21 quilômetros de extensão. Este primeiro lote contempla as áreas da Avenida Almirante Tamandaré, no trecho entre a prainha de Piratininga até a rotatória da entrada de Camboinhas, passando por toda a orla de Piratininga e a Avenida Acúrcio Torres. Ao todo, serão implantados 60 quilômetros, que contarão com ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas, além de bicicletários fechados, paraciclos e requalificação urbana de vias.

O administrador regional da Região Oceânica, Rubens Branquinho, explica que a ação será mais uma forma de apresentação dos projetos e de esclarecer possíveis dúvidas da população sobre as iniciativas que estão em andamento no bairro e que trarão melhorias para os moradores e os visitantes.

“Vamos fazer uma ação estratégica de vários setores da Prefeitura para apresentar aos moradores da região e também de outros bairros da cidade, os investimentos e as melhorias que o governo municipal está realizando para o desenvolvimento de Piratininga e da Região Oceânica”, destaca Rubens.

Na ocasião, equipes que estarão no local também irão distribuir máscaras de pano e mudas de espécies da Mata Atlântica. Essa atividade é uma parceria das Secretarias de Governo; de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade; de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) e a Companhia de Limpeza de Niterói (Clin).