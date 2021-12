Projetos de revitalização das orlas de Niterói andam a passos lentos

Os projetos de revitalização da orla de Niterói não estão sendo executados dentro do esperado. O ‘Orla de Charitas’, que foi anunciado em meados desse ano, o ‘Orla da Zona Sul’, que tramita na esfera pública desde 2019, ainda não geraram mudança física nos espaços públicos. A Associação de Quiosques das Praias de Niterói (APQN) diz que ainda não participou de nenhum dos projetos e que a revitalização dos quiosques é importante para a categoria.

A presidente da APQN, Regina Abreu, frisou que todo e qualquer projeto que contemple as orlas da cidade deve ser acompanhada pela associação que representa os trabalhadores desse setor. “Estamos no aguardo da reformulação de Charitas e ainda não aconteceu nenhuma movimentação com a gente. A intenção é poder ajudar de forma que seja bom para todos. O maior interesse é o crescimento do bairro, da cidade e turismo. E a experiência arquitetônica é muito importante para mudar a real situação. Os projetos devem ser elaborados de forma a adequar os comerciantes para a área específica”, frisou Regina que disse que vai tentar uma reunião com representantes da prefeitura para conversar sobre essas questões.

O ‘Orla Zona Sul’ prevê a revitalização da orla, do Forte Gragoatá até o início da Estrada Fróes, passando pela Boa Viagem, Ingá e Praia de Icaraí. De acordo com nota da prefeitura, na época do anúncio das mudanças, a praia ganharia novos quiosques. O padrão seria o modelo aprovado pelos moradores do bairro através de votação, via Colab. Além disso o calçadão teria novo paisagismo padronizado, ciclovias, decks, mirantes e outras intervenções viárias.

Já o Projeto ‘Charitas’ será desenvolvido pelo arquiteto urbanístico Luiz Eduardo Índio da Costa, e vai executar alterações desde a Praça do Rádio Amador, em São Francisco, até o Clube Naval. De acordo com a proposta vencedora, anunciada em meados desse ano, a orla deverá ser transformada em um grande parque linear que se estende por toda a praia, com linguagem urbanística atual que contempla um ajuste viário, fiação embutida, nova ciclovia, equipamentos esportivos e paisagismo. Os novos quiosques serão implantados por toda a extensão da orla, mantendo a mesma linguagem e equilíbrio ao longo de todo o trajeto. São quiosques circulares abertos, mas que podem ser completamente fechados à noite. Contam com coberturas curvas em fibra de vidro em formas orgânicas à semelhança de tensor, estruturas que remetem às velas náuticas.