Projeto “Yoga na Praia” retorna às areias da Boa Viagem

Após meses sem ser realizado presencialmente devido às medidas restritivas de combate à pandemia do coronavírus, o projeto “Yoga na Praia” está de volta às areias da Boa Viagem, Zona Sul de Niterói. As aulas são gratuitas e acontecem nos primeiros domingos de cada mês, com início a partir do próximo domingo (4), das 9h às 10h30min, seguindo os protocolos de segurança, tais como distanciamento social e uso de máscara obrigatório.

O projeto “Yoga na Praia” foi fundado em 2017 é uma iniciativa do espaço Meditação e Vadãnta Dharma Bhūmi. O projeto estava suspenso desde o início da pandemia. Jorge Carrano, um dos coordenadores do espaço Dharma Bhūmi, destaca que o yoga é “um grande aliado para acalmar o corpo e a mente”.

As práticas de yoga são compostas por exercícios respiratórios, meditação e posturas projetadas para trabalhar a consciência corporal, trazer a sensação de relaxamento e reduzir o estresse. A prática do yoga oferece muitos benefícios para a saúde mental e física, muitos deles já comprovados cientificamente. “Nosso propósito é levar o yoga para todos, numa ação de cunho social”, afirma Jorge Carrano.

Em setembro desse ano, o projeto “Yoga na Praia” completará quatro anos. Nesse período, mais de 1,2 mil pessoas participaram das aulas na praia da Boa Viagem. Entre esses participantes, Cristiane Garcia, uma das idealizadoras do projeto, destaca uma senhora de 92 anos que, segundo ela, “ao ver a aula acontecendo enquanto passeava com o filho pela calçada, comentou que a vida toda quis fazer yoga. O filho, então, fez contato com o projeto e a senhora foi fazer sua primeira aula, aos 92 anos! Lindo de ver a alegria em seu rosto. É isso que nos motiva”, desabafa Cristiane, que também é coordenadora do Dharma Bhūmi.