Projeto UÇÁ oferece curso on-line gratuito de capacitação na área de educação ambiental

Enquanto não é possível voltar à rotina por causa do novo coronavírus, o Projeto UÇÁ — com o patrocínio da Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental — reuniu seu time de pesquisadores e biólogos da ONG Guardiões do Mar para oferecer, gratuitamente, o curso on-line de ‘Educação no Processo de Gestão Ambiental’. O objetivo é contribuir, durante a Quarentena, com a formação de professores, profissionais da educação básica e do ensino superior, estudantes universitários, lideranças e demais atores sociais envolvidos ou interessados pela questão ambiental.

O curso possui carga horária de 40 horas, com duração de quatro semanas. e diploma de curso complementar. Para participar, os interessados devem se inscrever, até 30 de março, pelo link: http://bitly.com/CursoUçá. As aulas terão inicio no dia 31 de março. Ao final, os alunos farão uma resenha acadêmica ou projeto de intervenção ambiental-pedagógico e receberão certificados.

Projetado, inicialmente, para ocorrer de forma presencial em localidades do Rio de Janeiro, o curso, agora on-line, está acessível para todos os estados brasileiros. Além de proporcionar capacitação profissional durante a quarentena, o curso estimula a reflexão sobre questões ambientais necessárias e urgentes para um mundo mais seguro e sustentável.

“No momento em que estamos vivendo, de medo, onde o confinamento social é incentivado pelas autoridades e médicos, creio que um curso a distância presta um grande serviço à sociedade. Além de gerar conhecimento, contribui para dirimir a propagação do coronavírus e, ainda, mantém a mente dos participantes ocupada com ideias positivas com relação àquilo que mais nos falta na atualidade: compreensão da situação planetária”, destaca o presidente da ONG Guardiões do Mar e coordenador nacional do Projeto UÇÁ, Pedro Belga.