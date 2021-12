Projeto UÇÁ abre inscrições para Coletivo Jovem

Com o objetivo de estimular o protagonismo da juventude em ações socioambientais, o Projeto UÇÁ está com inscrições abertas até o próximo dia 19 para o Coletivo Jovem UÇÁ. Serão selecionados 30 jovens voluntários, sendo cinco de cada município de atuação do Projeto: Guapimirim, Itaboraí, Maricá, Niterói, Rio de Janeiro e São Gonçalo. O início das atividades está programado para o dia 19 de janeiro.

Os selecionados receberão formação na área ambiental durante 24 meses. As oficinas ocorrerão mensalmente e serão realizadas no formato híbrido, intercalando atividades presenciais e remotas. Neste período, as demandas e necessidades que surgirem nas comunidades de moradia dos jovens selecionados serão abordadas e trabalhadas. Os jovens terão ainda a oportunidade de desenvolver uma pesquisa, participando de todas as etapas — do processo de desenvolvimento científico até a sua publicação. As oficinas serão às quartas-feiras, com horário a ser definido entre a equipe e os participantes.

Para se candidatar às vagas, os jovens devem ter idade entre 18 a 29 anos completos e serem residentes de uma das áreas de atuação do Projeto UÇÁ (Guapimirim, Itaboraí, Maricá, Niterói, Rio de Janeiro e São Gonçalo), além de enviar a documentação exigida pelo edital. As inscrições são gratuitas e serão realizadas online por meio do preenchimento do formulário disponível no link: https://forms.gle/6SqMQxbSo51XhCAf7.