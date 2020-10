Projeto social visa integrar crianças e jovens através do esporte em Niterói

Esporte como instrumento de integração social. Baseado neste lema, a Secretaria de Esporte e Lazer de Niterói (SMEL) firmou uma nova parceria, e dessa vez com o Instituto de Desenvolvimento do Esporte e da Cultura (Ide). A nova união idealizou o projeto “Campeões de Areia”, cujo objetivo é integrar socialmente crianças e jovens na faixa etária de 8 a 14 anos da rede pública de ensino da cidade.

O “Campeões de Areia” é uma iniciativa para o desenvolvimento e crescimento de quatro atividades esportivas praticadas na areia: Beach Tennis, Beach Soccer, Vôlei de Praia e Handebol de Areia.



As aulas, que vão iniciar nesta segunda-feira (5), nas Praias de Icaraí e São Francisco, serão ministradas por profissionais de educação física. Os alunos irão receber um kit com camisa, boné, squezze, além de todo material necessário para a prática dos esportes.

O ex-secretário de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo, comemorou a implementação do projeto social.

“O projeto era um sonho antigo da Secretaria de Esporte e Lazer. Agora que foi concretizado dará continuidade aos Jogos Escolares de Niterói (JEN’s), onde alunos das escolas públicas poderão ter acesso a outras modalidades esportivas, como por exemplo, o Beach Tennis. Os Jen’s, que já realizam essa integração entre alunos de escolas públicas e particulares, é um evento que a SMEL consolidou com sucesso. Promover a inclusão social através do esporte e cultura sempre foi nosso foco, e agora com essa parceira, e com atual secretário Robert Voss, foi possível firmar esse convênio. É um trabalho de fôlego, onde se consegue tirar muitas crianças e jovens de situações de risco de violência e drogas, utilizando o esporte como ferramenta”., ressaltou Gallo.

Os interessados poderão comparecer nos núcleos que estarão montados em São Francisco, em frente ao Shopping Lido; ou na Praia de Icaraí, na direção da Rua Álvares de Azevedo, a partir das 9h desta segunda-feira (5).