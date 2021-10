Projeto Social será realizado no Complexo do Viradouro

Nos dias 24 e 30 de outubro será realizada uma ação presencial do Criança Arteira com um festival de artes integradas voltado para crianças e suas famílias. o evento será realizado no Complexo do Viradouro (Garganta) às 10h e na Associação de Moradores do Preventório, em Charitas, às 11h; respectivamente.

O Festival Criança Arteira tem como objetivo proporcionar experiências de arte e brincadeira de forma lúdica e criativa. A expectativa para esta edição itinerante é impactar aproximadamente 300 crianças com apresentações artísticas, contação de histórias e oficinas arte-educativas.

A Cia. Mala de Mão e a palhaça Pimentinha (Tainá Pimenta) estão entre as atrações confirmadas. O tema central que envolve todas as atividades arte educativas será “Brincar de sonhar”. “Depois de realizarmos uma edição virtual este ano, acreditamos que este tema é um convite para mergulhar no universo da arte e da ludicidade sonhando com um futuro melhor. Queremos que as crianças e adultos se divirtam, experimentem, brinquem e sonhem juntos”, explica Jéssica Santos, diretora executiva da Paiol Cultural, responsável pelo evento.