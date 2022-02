Projeto social se une ao Vasco para revelar atletas em Niterói

Crianças e adolescentes da comunidade do Zulu, em Santa Rosa, Zona Sul de Niterói, ficarão frente a frente com profissionais das categorias de base de um dos maiores clubes do Brasil. Profissionais do Departamento de Base do Vasco da Gama farão uma avaliação no local, na tarde de hoje.

O evento acontecerá em parceria com o projeto Toque Certo, que já teve sua história contada em reportagens no jornal A TRIBUNA. Serão avaliados jovens das categorias sub-7 até sub-17. A avaliação vai acontecer às 14h, no Campo do Zulu.

De acordo com Rafael Silva, professor, ex-atleta e um dos coordenadores do projeto, para participar basta ter nascido entre os anos de 2005 e 2015. É necessário levar documento de identificação e comparecer na presença de um responsável.

“Teremos uma grande avaliação técnica com o Vasco para descobrir talentos aqui na Comunidade. Quem é bom de bola e você pai e mãe que incentiva seu filho a ser jogador, não perca essa oportunidade”, afirmou Rafael.

O que é o Toque Certo

O projeto Toque Certo busca transformar mais de 120 crianças em atletas. As aulas são inteiramente gratuitas e acontecem em duas comunidades, Zulu e Beltrão, que ficam no bairro de Santa Rosa, Zona Sul da cidade. Ao todo, já são 7 anos revelando craques.

O escopo do projeto é retirar jovens das ruas e dar direcionamento profissional e pessoal, por meio do esporte, focando em crianças e adolescentes carentes, da região de Santa Rosa. Quem quiser se matricular no projeto deve procurar a coordenadora, Lenita Dias, ou “Tia Dega”, para os mais íntimos, por meio dos telefones (21) 99158-1553 ou (21) 97664-8525.