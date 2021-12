Projeto social precisa de patrocínio para seguir com atividades

Com aulas de futebol, ‘2 Toques’ atende 60 crianças no Cantagalo, e é totalmente financiado por voluntários

Futebol e cidadania caminham juntos. Esta máxima vem sendo repetida em alguns capítulos da série de A TRIBUNA sobre iniciativas que apoiam crianças e adolescentes, na cidade de Niterói. Nesta reportagem, mais um projeto tem sua história contada. O ‘2 Toques’ ensina, semanalmente, esporte e cidadania a crianças da Comunidade do Cantagalo.

O fundador do projeto é Pedro Ivo Maximino. Ele conta que o ‘2 Toques’ surgiu há cinco anos como uma ferramenta de inclusão e desenvolvimento social. Para levar a iniciativa adiante, ele conta com apoio de pessoas de confiança, que, assim como ele, são nascidos e criados na comunidade. O fundador demonstra carinho ao falar dos alunos e colaboradores.

“O projeto tem cinco anos que foi fundado. Ficamos no Morro do Cantagalo, em Pendotiba. Comunidade onde sou nascido e criado. Hoje não moro mais na comunidade, então temos o John, que é morador da comunidade há mais de 30 anos e é respeitado por todos. Esse projeto tem como ferramenta o futebol para o desenvolvimento social, trabalhando a inclusão”, explicou.

John Soares é o atual gestor do projeto. Ele conta que os cerca de 60 alunos não jogam competições justamente para evitar que aconteçam exclusões. O gestor do ‘2 Toques ‘frisa que o projeto é inteiramente financiado pela equipe de voluntários e amigos que acreditam na iniciativa. Atualmente, a equipe conta, além de Pedro e John, com mais cinco voluntários, são eles Léo Brum, Eduardo, Thais Marinho, Fernando Silva e Márcio Silva.

“Temos meninas e meninas. Não jogamos competições para não ter a exclusão de alguns. O projeto é totalmente gratuito e sem influência política. A gente vive de doações de amigos, de pais e nossas atividades são voltadas para a parte lúdica, desenvolvendo a parte coordenativa e cognitiva dos atletas através de atividades. O funcionamento é aos sábados de 8h ao meio-dia”, frisou John.

Contudo, o gestor frisa que, para o 2 Toques continuar suas atividades, é necessário que surjam patrocinadores que confiem no trabalho realizado e ajudem a arcar com os custos, como materiais para as aulas, por exemplo. “O que a gente está precisando é divulgar nosso projeto. Precisamos de um patrocinador para continuar financiando o projeto e poder dar oportunidades às crianças”, completou John.

Quem estiver disposto a colaborar, basta entrar em contato através do Instagram do projeto, que é @projeto2toques. Dessa forma, após seis meses, chega ao fim a série especial de reportagens sobre iniciativas niteroienses que apoiam crianças. As reportagens anteriores estão disponíveis no site www.atribunarj.com.br.