Projeto social no Morro da Penha propõe desafios onlines para crianças e jovens da comunidade

O Projeto Gerson que atende dezenas de crianças e adolescentes no Morro da Penha, na Ponta da Areia, em Niterói, está lançando diversos desafios para entretenimento dos jovens que estão em isolamento em casa para evitar contágio do Coronavírus. Os pequenos devem seguir os professores nas redes sociais e tentar o desafio que eles propõem.

O teste dessa semana é conseguir fazer as tradicionais ’embaixadinhas’ com um rolo de papel higiênico. “Espero receber bastantes desafios. Quero ver quem vai fazer mais embaixadinhas do que eu. Um abraço e boa semana para todos. Fiquem em casa e se sair usem a máscara e lavem as mãos”, contou um dos professores do projeto conhecido como ‘Pardal’, que dá aulas para cerca de 70 jovens da comunidade.



Nesse momento de isolamento social é importante usar esses instrumentos para integrar e interagir com eles. mante-los dentro de casa e propor atividades físicas e ações que possam ajudar no dia a dia deles. Recebemos cerca de 15 a 20 vídeos por dia de jovens fazendo os desafios”, comemorou o presidente da Associação dos Moradores do Morro da Penha,Adriano Felício.