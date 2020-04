Projeto quer reduzir mensalidades de escolas particulares em pelo menos 30%

Está tramitando na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) um Projeto de Lei 2052/2020 para determinar a redução de pelo menos 30% das mensalidades dos alunos matriculados em escolas particulares no Rio de Janeiro. A medida, se aprovada, vai durar o período do isolamento social, parte do plano de contingência Secretaria de Estado de Saúde (SES) contra a propagação do Coronavírus.

A normativa foi idealizada pelo presidente Alerj, deputado André Ceciliano (PT), junto com Dr. Serginho (PSL) e Rodrigo Bacellar (SDD). E o principal objetivo é garantir também os direitos dos funcionários das escolas que podem ficar sem renda ou terem os salários reduzidos durante a Pandemia, justamente por conta do isolamento.

Caso aprovado os estabelecimentos de ensino, fundamental, médio e universidades, poderão aplicar o desconto a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de suspensão das aulas. Segundo texto as unidades de ensino que sigam calendário ininterrupto de aulas, tais como creches, internatos e demais unidades de ensino de carga horária integral, ficam obrigadas a aplicarem o desconto de imediato. Ainda de acordo com a normativa o desconto será automaticamente cancelado com o fim do Plano de Contingência do novo Coronavírus da SES e a liberação para o retorno das aulas.