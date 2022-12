Projeto que aumenta salário de Castro e primeiro escalão, é aprovado pela Comissão da ALERJ

O projeto que aumenta em mais de 60% o salário do governador Cláudio Castro (PL) e do primeiro escalão do Estado foi aprovado ontem (19) pela Comissão de Orçamento da Alerj e deve ir à votação no plenário nesta terça-feira. O reajuste de 62,16% ganhou 4 votos a favor e 3 contra na comissão. Se aprovado pela Casa, Castro passará a receber R$ 35.462,22 mensais, o mesmo que membros do Superior do Tribunal de Justiça (STJ). Já o vice-governador e os secretários, R$ 29.873,81.



De acordo com o deputado Luiz Paulo (PSD), presidente da Comissão de Tributação que apresentou uma contraproposta, “a recomposição salarial proposta pela Comissão de Orçamento e desejada pelo chefe do Poder Executivo é 3,15 vezes maior que o percentual acumulado dos servidores estaduais, demonstrando uma grande inconsistência”.

O deputado cita que a Lei 9.436/2021 que “dispõe sobre a recomposição anual dos servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro” definiu que a remuneração deverá ser corrigida pela consolidação do IPCA acumulado entre 6 de setembro de 2017 e 31 de dezembro de 2021. A recomposição no percentual de 26,1% seria paga em três parcelas: a primeira referente a 50%, ou 13,05% do IPCA acumulado no período, que foi paga no primeiro bimestre de 2022; a segunda de 25%, ou 6,525% do IPCA acumulado, que deveria ser paga no primeiro bimestre de 2023; e a terceira também 25%, ou 6,525% do IPCA acumulado, prevista para o primeiro bimestre de 2024.

Mas, em relação à segunda parcela, no percentual de 6,525%, o Poder Executivo, diferente da legislação em vigor, optou pela correção monetária referente ao ano de 2022, estimada em 5,9% sobre os vencimentos básicos e não sobre a remuneração.



Conforme o parlamentar, já que os servidores do estado tiveram recomposição salarial em um índice baixo, que a mesma regra se aplique ao governador. Com isso, ele propõe reajuste salarial de, no máximo, 19%, que elevaria os rendimentos de Castro para R$ 26,1 mil. Até o momento, o governador não se manifestou publicamente sobre o pedido de reajuste salarial.