Projeto propõe Niterói como Cidade referência de Empreendimento Cervejeiro

O mercado das cervejas artesanais cresceu muito nos últimos anos. O Brasil possui o segundo mercado de cervejas mais inovador do mundo, segundo estudo da Mintel, Instituição de Pesquisas de Mercados e Negócios. Em Niterói o ramo está cada vez mais aquecido, somando atualmente mais de sessenta empreendimentos na área. Foi diante deste cenário que surgiu o projeto Circuito Cervejeiro de Niterói, lançado pelo Programa de Desenvolvimento de Projetos Aplicado – PDPA, da Prefeitura Municipal de Niterói, em parceria com a Universidade Federal Fluminense – UFF e a Fundação Euclides da Cunha-FEC.

O vice-coordenador do projeto, o pesquisador Renato de Medeiros explica que a criação do Circuito Cervejeiro de Niterói representa uma ótima oportunidade para ampliar a permanência turistas na cidade “Roteiros turísticos temáticos têm-se mostrado um ótimo instrumento para promover o aumento do fluxo de turistas, ampliar o tempo de permanência destes na localidade e os gastos que que realizam. O valor despendido pelos visitantes se transforma em renda para o setor cervejeiro, divulgação das empresas inseridas no circuito e empregos para a população. Moradores da cidade também se beneficiam com a ampliação da oferta de lazer”, contou.

Atualmente, o projeto já encontra-se com 50% das suas etapas concluídas: foram realizados os mapeamentos de todos os empreendimentos da cidade, a criação das rotas cervejeiras e selecionada a equipe que atuará nas iniciativas. Até o final de dezembro deste ano será concluído o restante dos procedimentos.

“O projeto proporcionará diretamente aos mais de sessenta empreendimentos voltados para o mercado de cervejas artesanais, entre fábricas, bares e pontos de vendas, condições de promoção da cultura cervejeira. Haverá a capacitação de profissionais para se tornarem multiplicadores da cultura cervejeira, tornando a cidade de Niterói uma referência nesse segmento” afirmou o coordenador do projeto, prof. Lélio Galdino Rosa, da Faculdade de Turismo e Hotelaria da UFF.