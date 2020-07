Projeto Pendurados Circo retoma as atividades na Praia de Icaraí a partir desta terça-feira

Alan Bittencourt

O circo é uma opção de lazer que fica gravado na memória de crianças e adultos. Agora imagine poder fazer as mesmas peripécias que os artistas circenses. Em Niterói, isso será possível novamente com o retorno do Projeto Pendurados Circo, a partir desta terça-feira (28), na Praia de Icaraí.

O projeto, que conta com o apoio e parceria da Secretaria de Esporte e Lazer de Niterói (SMEL), através do secretário Robert Voss, promete plantar nos corações das crianças o amor pela arte circense. Formada pela escola de circo Picadeiro, de São Paulo, a professora Juliana Berti Abduchi falou sobre o retorno do Pendurados.

“O Projeto Pendurados Circo visa trazer, com excelência e segurança, o circo para a cidade de Niterói. São diversas modalidades. Por enquanto a gente está voltando só com o aéreo (trapézio simples, lira, faixa e tecido), mas a gente vai oferecer outras modalidades, como monociclo, acrobacias de solo (saltos e contorção), manipulação (swing, diabolô e malabares – bolinhas, aros e claves) e equilíbrio (parada de mão). Ou seja, estamos trazendo de volta um circo mesmo”, disse.

Será cobrada uma taxa mensal, cujo valor varia de acordo com o número de aulas por semana. Porém, os alunos que não têm condições de pagar não ficarão de fora.

“O Pendurados tem um viés social, que para mim é fundamental. Do total de vagas, 20% são destinadas a quem não pode pagar. Para participar, é necessário assinar um termo da cota social. Assim, fazemos nossa contribuição e, de quebra, temos a oportunidade de descobrir novos talentos”, afirmou.

Por conta da pandemia, o projeto teve que reduzir o número de alunos por aula. Neste primeiro momento, serão disponibilizados três liras e um trapézio durante as aulas.

“Antes da pandemia, tínhamos uma média de 10, 12 alunos. Teremos agora aulas com 4 alunos. São 20 vagas por semanas, sendo 4 sociais, que já estão preenchidas. Lembrando que não haverá compartilhamento de aparelhos”, informou a professora.

Para participar, o aluno deverá colocar na lista o seu nome e o equipamento que irá utilizar durante a aula. As listas serão confirmadas sempre nos dias que antecedem as aulas, que poderão ser canceladas por motivos de chuva e vagas incompletas. O aluno tem até 24 horas antes da sua aula agendada para desistir e cancelar a vaga. Caso isso não aconteça será cobrada a mesma.





Quem optar por participar uma vez por semana, o valor da aula é R$ 40. Já quem fizer duas aulas pagará R$ 70. Os valores são pagos semanalmente, através de dinheiro ou transferência bancária. As aulas acontecem às terças, quintas, sextas e sábados, de 6h15 às 7h45. Na sexta-feira ainda haverá uma aula noturna, das 19h às 20h30.

Quem se interessar poderá obter informações através do e-mail penduradoscirco@gmail.com, pelo Instagram do Pendurados (@penduradoscirco) ou ainda através do WhatsApp (21 982650645).