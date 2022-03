Projeto “Pegue e Leve” incentiva hábitos literários na biblioteca de Itaboraí

Para incentivar hábitos de leituras, e melhor o acesso gratuito aos livros, Biblioteca Municipal Joaquim Manuel de Macedo, no Centro de Itaboraí, tem como objetivo por meio do projeto “Pegue e Leve”. A ação visa a doação de livros para a população. Dentre os exemplares, livros didáticos, romances, poesias, autoajuda e outros.

Para adquirir os livros não é necessário se cadastrar, apenas retirá-lo na biblioteca, e não possui quantidade mínima para retirada. Para quem quer doar exemplares para a Biblioteca Municipal Joaquim Manuel de Macedo basta fazer uma lista com os títulos dos livros e entregá-la na biblioteca para avaliação, e os livros devem estar em condições boas de uso e atualizados. A triagem é realizada pela equipe da biblioteca e, em seguida, são direcionados para uma estante, para ficarem expostos para os leitores.

Segunda a bibliotecária Mônica Avelar, a biblioteca recebe grande procura de pessoas que estão estudando para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e buscam livros didáticos principalmente nas disciplinas de Física, Química, Biologia e Língua Portuguesa. Além de moradores que procuram livros para entretenimento.

“Doar livros é um ato de incentivo à cultura e conhecimento. Mas é importante frisar que os livros devem ter condições de serem reutilizados, porque têm pessoas que fazem uma limpeza em suas estantes e querem depositar aqui na biblioteca exemplares que estão com páginas rasgadas ou faltando, mofados e desatualizados. O “Pegue e leve” virou uma forma de compartilhar livros que podem interessar para outras pessoas”, afirmou a bibliotecária.

A aluna do curso de Formação de Professores, Ana Claudia de Farias, de 39 anos, falou da importância dos livros retirados por meio do “Pegue e Leve”. “Eu pego os livros para complementar a minha formação para professora, além de ser um suporte para o meu estágio. Também aproveito os exemplares para reforçar o estudo dos meus dois filhos adolescentes e da minha outra filha que já é professora formada. Todos os livros são de grande ajuda para os nossos estudos”, declarou a moradora do bairro Esperança.

A Biblioteca Municipal Joaquim Manuel de Macedo fica localizada na Praça Marechal Floriano Peixoto, nº 39, no Centro. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.