Projeto pagará bolsa a mães chefes de família no RJ

Serão abertas, na próxima quinta-feira (3), inscrições para o programa Desenvolve Mulher – Renda Melhor. As inscrições poderão ser feitas entre os dias 3 e 18 de março, das 10h às 17h. O projeto é iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Estado e oferecerá bolsa às alunas.

O programa de capacitação profissional é focado no público feminino e atende mães chefes de família com idade entre 16 e 30 anos, cujos filhos tenham até 10 anos. O objetivo do programa é romper o ciclo de pobreza de famílias, permitindo a geração de renda por meio da capacitação.

O Desenvolve Mulher já conta com mais de 470 inscritas nas comunidades do Jacarezinho, Muzema, Tijuquinha, Sítio do Pai João e Morro do Banco, no Rio de Janeiro. Para as mulheres já cadastradas, as aulas começam no dia 8 de março – Dia Internacional da Mulher.

Serão oferecidas aulas de artesanato, estética, maquiagem, designer de sobrancelha e extensão de cílios, tranças e penteados afros, designer de unhas, organização de eventos, cuidador de idosos, entre outros. As alunas que completarem 75% das atividades ganharão bolsa no valor de R$ 300.

Confira os locais de inscrição: