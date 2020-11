Projeto oferece aulas de ginástica coletiva em vários bairros de Rio Bonito

Quem quer ficar em forma ou simplesmente praticar uma atividade física, tem uma boa opção de fazer isso gratuitamente. O Projeto Mais Vida da Prefeitura de Rio Bonito, realizado através de uma parceria entre as secretarias de Esporte e Lazer e de Saúde, do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) e da Atenção Básica, oferece aulas gratuitas de ginástica e circuito funcional nos ginásios do Rio do Ouro, Serra do Sambê, Nova Cidade, Parque Andrea, Boa Esperança, Boqueirão, Viçosa, além do Bairro do Bambu e Praça da Convivência, na Praça Cruzeiro, nos horários da manhã e à noite. O projeto atrai pessoas de várias idades, principalmente idosos, aposentados e servidores municipais, que, em alguns casos, participam das aulas antes de pegar no batente.

Os interessados em participar das atividades do projeto, que está com vagas abertas para novos alunos, não necessita de inscrição. Basta os interessados procurar o profissional que estiver ministrando a atividade, fazer um cadastro nominal e participar. As atividades iniciam com aferição da pressão arterial, aquecimento e exercícios localizados. É recomendado aos interessados comparecer utilizando roupas e tênis confortáveis e adequadas para a prática esportiva. Se a pessoa tiver alguma restrição médico deve comunicar ao professor.

Segundo o secretário de Esporte e Lazer, Andre Ferreira de Souza, as atividades se baseiam nos movimentos naturais do ser humano, como pular e agachar. É altamente motivador pelo dinamismo e quantidade infinita de exercícios e possibilidades, além de resultados mais rápidos. Os exercícios funcionais podem também encontrar o atleta perdido que existe dentro de cada um.

“O projeto foi montado para oferecer aulas de ginástica e circuito funcionais. O nosso objetivo é conscientizar as pessoas em relação aos benefícios da prática esportiva diária, principalmente para combater o sedentarismo”, explica o secretário.