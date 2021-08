Projeto Medida Certa propõe emagrecimento coletivo de servidores públicos

A cidade de São Gonçalo é pioneira em um projeto de emagrecimento coletivo entre os funcionários municipais concursados da Prefeitura. Batizado de Medida Certa, 30 servidores que estão com excesso de peso serão incentivados para emagrecer com saúde através de programas nutricionais.

De acordo com nota da Prefeitura de São Gonçalo, os nutricionistas do projeto vão ajudar os servidores que têm problemas com peso e, principalmente, alimentação desregrada a desenvolverem hábitos alimentares saudáveis. Durante os quatro meses de duração do projeto, os servidores serão acompanhados com consultas mensais, individuais, com nutricionista, onde serão tratadas as metas de cada participante.





“É muito bom poder ajudar as pessoas a dar o primeiro passo para uma melhor qualidade de vida. Não é só sobre perda de peso, mas melhorar o bem-estar e ter uma vida mais saudável dentro da possibilidade de cada um. As consultas serão individuais e de acordo com a rotina e hábitos de cada participante”, explicou a presidente da Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo (Funasg), Mariângela Valviesse.

A iniciativa animou trabalhadores, como é o caso da merendeira Marlete da Silva Souza, de 60 anos. “A gente precisa de ajuda, mas não toma iniciativa. Agora, fazer isso dentro de um grupo parece ser mais fácil. O projeto chegou na hora certa. Vou aprender a me alimentar melhor”, desabafou. “Estou com a expectativa muito grande de melhorar a minha qualidade de vida, acabar com o sobrepeso, melhorar meus índices do sangue e, com isso, a autoestima”, completou a professora Maria Angélica Faria de Souza Peçanha de 51 anos.