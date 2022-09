Projeto Lixo fora D`água’ investiga origem de resíduos poluentes em praias de Niterói

Ocorrerá neste sábado (17), na Praia de Charitas, o projeto Lixo fora D’água, que terá como objetivo reunir um mutirão de limpeza e falar sobre conscientização e educação ambiental. Contando com aproximadamente 1 mil voluntários, a metodologia do projeto é conhecida como ‘Clean up Day’ e será realizada em 14 praias, lagoas, córregos e ilhas de Niterói.

Sendo a primeira praia contemplada no projeto, Charitas passará por uma revisão com aparelhos e ferramentas específicos para se descobrir a fonte de resíduos sólidos que sujam e poluem todo local. A metodologia será implantada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade.

De acordo com o subsecretário de Sustentabilidade, Allan Cruz, a metodologia é um trabalho de grande investigação.

“Não é apenas uma ação de limpeza, o foco é investigação e pesquisa. Queremos saber de onde vem o lixo que polui as nossas praias. E isso é feito por meio da coleta, triagem e classificação dos resíduos. Este projeto auxilia os municípios na prevenção da poluição das praias. Essa metodologia que será aplicada na Praia de Charitas, inicialmente, é um conjunto de estudos, ações e proposições que visam identificar e combater as fontes terrestres decorrentes da gestão inadequada de resíduos sólidos urbanos, que culminam com a poluição das águas”, explica Allan.

O estudo sobre os tipos de resíduos e origem terá início após demarcar o local previamente estabelecido e ser coletada a quantidade necessária.

Niterói está entre as 11 cidades brasileiras que aderiram ao projeto, desenvolvido pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe), tendo a parceria da Associação Internacional de Resíduos Sólidos (ISWA); a Universidade de Leeds, no Reino Unido; a Associação Sueca de Resíduos Sólidos (Avfall Sverige) e a Agência Sueca de Proteção Ambiental.

“Essa pesquisa tem como objetivo final a implantação de planos de ação para mitigar a poluição. É um trabalho que será realizado pela primeira vez em Niterói e que pode potencializar a gestão dos resíduos sólidos que já é realizada pela administração municipal. O material coletado, contado e identificado permitirá que seja estimada a origem do resíduo e possibilitará reconhecer potenciais fontes de poluição, podendo estar relacionada a uma fonte local, um comportamento social ou ambos”, conclui Cruz.

Vale lembrar que enquanto as praias, córrego, lagoa e ilha são limpas, ocorrerá atividades para a saúde mental, com aulas de yoga e meditação guiada gratuitas, a partir das 8 hr, atividades propostas pelo Limpa Brasil, que coordena o Dia da Limpeza no país. Para aqueles que tiverem interesse em participar pode optar por Icaraí (em frente ao Clube Central), São Francisco (Praça Ricardo Boechat, – em frente à Rua Tapuias) e Itacoatiara.

Após a limpeza ocorrerá um grande evento de conscientização e educação ambiental na Praça do Rádio Amador, entre os bairros de São Francisco e Charitas, além disso, também estão programadas atividades para adultos e crianças: workshop sobre os R´s da Sustentabilidade; oficinas de reaproveitamento de banners e de brinquedos; exposições de brinquedos e mobílias reciclados; exposição do Projeto Aruanã (monitoramento e pesquisa das tartarugas verdes) com atividades infantis; eco exposição de animais marinhos; roda de conversa; feira sustentável com produtos feitos por artesãos e artistas locais a partir de materiais descartados; stands de empresas e projetos da cidade que atuam na área da sustentabilidade; shows com artistas niteroienses e atividades esportivas.