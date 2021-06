Projeto “Livros nas Praças” agora nos postos do Detran-RJ

O Detran-RJ iniciou a ação “Livros nas Praças” em suas unidades. A iniciativa disponibiliza um ônibus-biblioteca com 2 mil títulos para a população fluminense pegar emprestados gratuitamente, incluindo livros em braile. A ação aproveita a capilaridade do departamento, com seus mais de duzentos locais de atendimento espalhados pelo Estado, para dar suporte às iniciativas culturais no Rio, que voltam a ser intensificadas após o período crítico da pandemia do coronavírus.

“A cultura do Rio foi severamente afetada pela pandemia. Como o Detran tem postos localizados em todos os 92 municípios do Estado, vimos que é possível ceder esses espaços sem prejudicar a oferta de serviços. É mais uma iniciativa em que priorizarmos as necessidades da população, da mesma forma que estamos fazendo nas feiras de artesanato e comidas no posto do Largo do Machado e no projeto Passaporte Cultural em que apoiamos mais uma vez a Secretaria de Cultura do Estado, transportando alunos de escolas públicas para museus e espetáculos”, explicou o presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder.

Na próxima sexta-feira (18/06), o ônibus do “Livros nas Praças” aporta na sede do órgão, na Avenida Presidente Vargas, das 10h às 16h. Para retirar o livro a pessoa deve apresentar carteira de identidade, comprovante de residência e fazer um cadastro na unidade móvel. O leitor poderá levar até dois livros e devolvê-los em qualquer uma das dez unidades móveis do projeto “Livros nas Praças” que estão estacionadas (veja a lista abaixo). O ônibus-biblioteca disponibiliza cadeira de transbordo para cadeirantes e pessoas com dificuldade de mobilidade.

Luciana Vogel, mãe da Ester, de um ano e meio, adorou a ideia e passou o tempo da vistoria em seu carro com a menina no ônibus-biblioteca e nas atividades da Coordenação de Educação do Detran.RJ, que também integra o projeto.

“Na minha época não tínhamos essa forma lúdica de aprender sobre o trânsito. Isso é muito importante para as crianças. Aprender brincando é mais fácil de assimilar” disse sobre as cartilhas de trânsito disponíveis.

O projeto “Livros nas Praças” iniciou suas atividades em novembro de 2012 e vem visitando, principalmente, comunidades carentes. Cerca de 330 mil leitores, de todas as idades, já passaram pelo ônibus-biblioteca.