Projeto levará conscientização ambiental e esportes neste sábado na Praia de Icaraí

A primeira edição do ‘Onda Consciente’ será realizada neste sábado (26) na Praia de Icaraí de 7h às 10h. O evento voluntário e sem fins lucrativos vai reunir assessorias esportivas em suas respectivas práticas e em mutirão de limpeza com apoio da CLIN (Companhia de Limpeza de Niterói).

A concentração está marcada para acontecer na altura da Rua Lopes Trovão. A partir das 7h30 serão realizadas práticas esportivas que estarão com abertas para aula experimental como natação, beach tennis, futevôlei e circuito funcional de areia. Às 9h, terá início mutirão de limpeza na areia e na água com a equipe localizada na Pedra de Itapuca em direção à Fróes. Às 10h acontecerá a separação dos resíduos para destinação correta, com apoio da CLIN.

O objetivo é, através de ações educativas, promover a consciência ambiental, tornar mais sustentável e sadia a interação da comunidade com o bioma aquático e aumentar a qualidade da preservação e uso desses espaços. As ações serão realizadas mensalmente, de maneira itinerante, passando por todas as praias do município, sempre unindo prática esportiva e educação ambiental.

O Onda Consciente Niterói é idealizado e coordenado pelas empreendedoras Cassiana Azeredo (Educadora Física e o nome à frente da Mar_Adentro_Assessoria Esportiva) e Paola Bittencourt (Relações Públicas e proprietária da marca de moda Fio Orgânico) e surgiu como resultado do amor pela natureza e pela prática esportiva ao ar livre. “Praticamos esportes na Praia de Icaraí e sempre há lixo na areia e na água, sentimos que precisávamos fazer algo para tentar propagar a consciência ambiental”, comenta Paola.

A Educadora Física e professora de natação na Praia de Icaraí destaca a importância do projeto e das parcerias: “Queremos mostrar a importância da preservação do bioma marinho e de esportes e ecologia caminharem juntos”, diz Cassiana.